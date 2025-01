Considerações gerais sobre o sistema nervoso periférico

Certos distúrbios causam deterioração progressiva das células nervosas, na medula espinhal e no cérebro, que controlam o movimento muscular (doenças dos neurônios motores), bem como nos nervos periféricos. As doenças dos neurônios motores podem se assemelhar a distúrbios nervosos periféricos, que afetam células nervosas fora do cérebro e da medula espinhal, em vez daquelas na medula espinhal e cérebro. As doenças dos neurônios motores podem ser causadas por vírus (como o vírus da poliomielite), ser hereditárias ou não apresentar uma causa evidente conhecida (como esclerose lateral amiotrófica).

As doenças de junções neuromusculares são distintas das doenças dos nervos periféricos, embora possam ter consequências semelhantes, tais como fraqueza muscular. A junção neuromuscular é o local em que as extremidades das fibras nervosas periféricas se ligam a regiões especiais na membrana de um músculo. As fibras nervosas liberam um mensageiro químico (neurotransmissor) que envia um impulso nervoso através da junção neuromuscular e sinaliza a um músculo que deve se contrair. As doenças das junções neuromusculares incluem

Novichok foi desenvolvido na Rússia e tem sido usado em tentativas de assassinato. Curare tem sido usado para ajudar a relaxar os músculos durante cirurgias e para paralisar e matar quando colocado na ponta de dardos envenenados.

Os distúrbios que afetam músculos em vez dos nervos (como os distúrbios do nervo periférico) também causam fraqueza muscular. Os distúrbios musculares podem ser classificados como

Os médicos fazem exames para determinar se a causa da fraqueza é um distúrbio nos músculos, na junção neuromuscular ou nos nervos.