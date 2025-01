Paralisia do terceiro nervo craniano (nervo oculomotor)

O olho afetado gira ligeiramente para fora e para baixo quando o não afetado olha para a frente em linha reta, provocando visão dupla. O olho afetado pode desviar-se para dentro muito lentamente e pode mover-se apenas para o centro ao olhar para dentro. Ele não consegue se mover para cima e para baixo. Como o 3º nervo craniano também eleva as pálpebras e controla as pupilas, a pálpebra cai. A pupila pode ficar normal ou se expandir (dilatar) e pode não se estreitar (contrair) em resposta à luz, como ocorre normalmente. A pupila é frequentemente afetada quando a causa é a compressão do 3º nervo craniano. Quando a pupila não é afetada, a causa costuma ser um fluxo inadequado de sangue para o nervo.

Alguma doença séria que cause a paralisia pode piorar o quadro, resultando em um quadro clínico sério, com risco à vida. Por exemplo, uma cefaleia grave pode ocorrer de repente ou a pessoa pode ficar mais sonolenta ou menos responsiva. Em alguns casos, a causa pode ser a ruptura de um aneurisma, que causa sangramento ou herniação do cérebro. As pessoas podem entrar em coma. Nessas pessoas, a dilatação e a falta de resposta à luz das duas pupilas indicam coma profundo e possivelmente morte cerebral.