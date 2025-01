O tremor psicológico é o normal, aquele que todas as pessoas têm em algum grau. Por exemplo, quando as mãos se mantêm estendidas, geralmente apresentam um leve tremor na maioria das pessoas. Esse tremor rápido e leve reflete o controle exato, momento a momento, dos músculos por parte dos nervos. Na maioria das pessoas, mal dá para perceber o tremor. Porém, um tremor normal pode ficar mais perceptível em certos quadros clínicos e deixar as pessoas preocupadas. Por exemplo, o tremor pode ficar mais perceptível quando as pessoas

Estão estressadas ou ansiosas

São privadas de sono

Param de ingerir álcool ou tomar sedativo (como uma benzodiazepina) ou um opioide

Consomem cafeína

Tomam certos medicamentos, incluindo teofilina e albuterol (usados para tratamento de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica [DPOC]), corticosteroides ou drogas ilícitas (como cocaína ou anfetaminas)

Apresentam determinadas doenças, como glândula tireoide hiperativa (hipertireoidismo), que causam outros sintomas