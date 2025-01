Doença de Parkinson (DP)

Outros medicamentos costumam ser menos eficazes do que a levodopa, mas podem beneficiar em algumas pessoas com doença de Parkinson, sobretudo se a levodopa não for tolerada ou for insuficiente.

Os agonistas da dopamina, que agem como a dopamina, podem ser úteis em qualquer estágio da doença. Incluem

Pramipexol e ropinirol (dados por via oral)

Rotigotina (dada através de um adesivo cutâneo)

Apomorfina (injetada sob a pele)

Os efeitos colaterais podem limitar o uso de agonistas da dopamina tomados por via oral. Pacientes com doença de Parkinson e que tomam esses medicamentos têm um risco maior de desenvolver um comportamento compulsivo, incluindo compulsão por jogar, fazer compras excessivas e comer demais. Nesses casos, a dose é reduzida ou o medicamento é interrompido e substituído por outro.

Pramipexol e ropinirol são administrados por via oral. Eles podem ser usados primeiramente em vez da levodopa ou juntamente com ela em pessoas que têm menos de 60 anos e manifestam doença de Parkinson precoce. No entanto, quando utilizados isoladamente, é raro eles serem eficazes por mais do que alguns anos. Ou esses medicamentos podem ser usados com levodopa em pessoas com doença de Parkinson avançada. Esses medicamentos são geralmente tomados três vezes por dia. Sonolência diurna é um efeito colateral comum.

Um adesivo cutâneo de rotigotina é aplicado uma vez por dia. O adesivo é usado continuamente, por 24 horas, depois é removido e substituído. O adesivo deve ser colocado em locais diferentes, todos os dias, para reduzir o risco de irritação na pele. A rotigotina é usada isoladamente, no início da doença.

Visto que a apomorfina tem ação rápida, ela é utilizada para reverter os efeitos "off" da levodopa – quando é difícil iniciar o movimento. Por isso, esse medicamento é chamado de terapia de resgate. Geralmente é usado quando a pessoa fica paralisada no lugar, evitando que caminhe, por exemplo. A pessoa afetada ou outra pessoa (como um familiar) pode injetar a apomorfina até 5 vezes por dia, se necessário. Em alguns países, a apomorfina está disponível em uma formulação que pode ser administrada por uma bomba a pessoas com sintomas graves, quando cirurgia não é uma opção. A bomba é um pequeno dispositivo que pode ser encaixado em um cinto ou colocado em uma bolsa. Um pequeno tubo que sai da bomba é inserido sob a pele. A apomorfina é bombeada do dispositivo através do tubo sob a pele. Esse sistema fornece apomorfina automaticamente em uma programação regular.

A rasagilina e a selegilina pertencem a uma classe de medicamentos chamada inibidores da monoaminoxidase (inibidores da MAO). Elas retardam a degradação da levodopa em dopamina, prolongando a ação da dopamina no corpo. Esses medicamentos podem ser usados isoladamente para adiar o uso da levodopa, mas costumam ser administrados posteriormente para suplementar a levodopa. Teoricamente, se tomados com determinados alimentos (como alguns queijos), bebidas (como vinho tinto) ou medicamentos, os inibidores da MAO podem ter um grave efeito colateral chamado crise hipertensiva. Entretanto, esse efeito é improvável quando se está tratando a doença de Parkinson, pois as doses usadas são baixas e é menos provável que o tipo de inibidor da MAO usado (inibidores da MAO tipo B), particularmente rasagilina, tenha esse efeito.

Os inibidores de catecol O-metiltransferase (COMT) (entacapona, opicapona e tolcapona) diminuem a decomposição da levodopa e da dopamina, prolongando seus efeitos e, portanto, parecem ser um suplemento útil à levodopa. Esses medicamentos são utilizados apenas com a levodopa. Atualmente, a tolcapona é pouco utilizada, porque, raramente, causa lesões no fígado. No entanto, a tolcapona é mais forte que a entacapona e pode ser útil se os efeitos inespecíficos ("off-target") forem graves ou de longa duração.

Alguns medicamentos anticolinérgicos são eficazes na redução da gravidade do tremor e podem ser utilizados nos estágios iniciais da doença de Parkinson ou posteriormente, para suplementar a levodopa. Medicamentos anticolinérgicos comumente utilizados incluem benzotropina e triexifenidil. Medicamentos anticolinérgicos são particularmente úteis para pessoas muito jovens cujo sintoma mais incômodo é o tremor. Os médicos procuram evitar o uso desses medicamentos em adultos mais velhos, pois também apresentam efeitos colaterais incômodos (como confusão mental, sonolência, boca seca, visão turva, tontura, constipação, dificuldade para urinar e perda de controle da bexiga) e porque esses medicamentos, quando tomados por um longo período, aumentam o risco de declínio mental. Os mesmos podem reduzir o tremor ao bloquear a ação do neurotransmissor acetilcolina e acredita-se que o tremor seja provocado por um desequilíbrio entre a acetilcolina (em excesso) e a dopamina (em déficit).

Ocasionalmente, outros medicamentos com efeitos anticolinérgicos, incluindo alguns anti-histamínicos e antidepressivos tricíclicos, são utilizados, algumas vezes para suplementar a levodopa. No entanto, como a eficácia desses medicamentos é apenas leve e muitos efeitos anticolinérgicos são incômodos, esses medicamentos são raramente utilizados no tratamento da doença de Parkinson. No entanto, antidepressivos tricíclicos com efeitos anticolinérgicos podem ser úteis em pessoas mais jovens que têm depressão e doença de Parkinson.

A amantadina, um medicamento às vezes usado para tratar a gripe, pode ser administrada isoladamente, para tratar a doença de Parkinson leve, ou como um suplemento da levodopa. A amantadina tem provavelmente muitos efeitos que a fazem funcionar. Por exemplo, estimula as células nervosas para liberarem a dopamina. É utilizada mais frequentemente para ajudar a controlar os movimentos involuntários (discinesias) que são efeitos colaterais da levodopa. Ela também pode diminuir os tremores. Se usada isoladamente, a amantadina frequentemente perde sua eficácia após vários meses.