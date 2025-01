Em cerca de 70% das pessoas com distonia cervical, as injeções de toxina botulínica nos músculos afetados podem reduzir os espasmos dolorosos por um a quatro meses e permitir que a cabeça retorne a uma posição mais normal. No entanto, para alívio contínuo, as injeções têm que ser repetidas a cada três a quatro meses, pois o benefício da toxina botulínica cessa com o passar do tempo. Em algumas pessoas que recebem injeções de toxina botulínica repetidamente, o corpo produz anticorpos que a inativam. Se os músculos afetados são pequenos ou profundos no corpo, uma eletromiografia (estímulo dos músculos e registro de suas atividades elétricas) pode ser realizada para identificar os músculos a serem injetados.

Certos medicamentos, administrados por via oral, podem ajudar, mas eles controlam os espasmos apenas em cerca de 25% a 33% das pessoas. Esses medicamentos incluem

Medicamentos anticolinérgicos, como triexifenidil

Um benzodiazepínico (sedativo), particularmente clonazepam

Baclofeno (um relaxante muscular)

Carbamazepina (um medicamento anticonvulsivante)

Medicamentos anticolinérgicos podem diminuir os espasmos. No entanto, esses medicamentos também podem ter efeitos colaterais (como confusão, sonolência, boca seca, visão turva, tontura, constipação, dificuldade para urinar e perda do controle da bexiga). Esses efeitos são incômodos, especialmente em idosos. Assim, seu uso pode ser limitado.

Todos esses medicamentos são iniciados em doses baixas. As doses devem ser aumentadas até que os sintomas estejam controlados ou os efeitos colaterais não possam ser tolerados. Os efeitos colaterais desses medicamentos são particularmente prováveis em adultos mais velhos.