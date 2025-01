Na doença de Alzheimer, as partes do cérebro degeneradas destroem as células nervosas e reduzem a capacidade de resposta das restantes a muitos dos mensageiros químicos que transmitem os sinais entre as células nervosas no cérebro (neurotransmissores). O nível de acetilcolina, um neurotransmissor que ajuda a memória, o aprendizado e a concentração, é baixo.

A doença de Alzheimer causa as seguintes anomalias no desenvolvimento do tecido cerebral:

Depósitos de beta-amiloide: Acumulação de beta-amiloide (uma proteína anormal e insolúvel) que se acumula, pois as células não podem processar e removê-la

Placas neuríticas (senis): Aglomerados de células nervosas mortas em torno de um núcleo de beta-amiloide

Tranças neurofibrilares: Fios trançados de proteínas insolúveis na célula nervosa

Aumento dos níveis de tau: Uma proteína anormal componente das tranças neurofibrilares e do beta-amiloide

Tais anomalias se desenvolvem em algum grau em todas as pessoas à medida que envelhecem, mas são muito mais numerosas em pessoas com a doença de Alzheimer. Os médicos não têm certeza se as anormalidades no tecido cerebral causam a doença de Alzheimer ou resultam de algum outro problema que faz com que ocorra tanto a demência quanto as anormalidades no tecido cerebral.

Os pesquisadores também descobriram que as proteínas anormais na doença de Alzheimer (beta-amiloide e tau) se assemelham às proteínas anormais nas doenças causadas por príons. Ou seja, são mal dobradas e fazem com que outras proteínas fiquem mal dobradas, levando à progressão da doença.

Inflamação também pode contribuir para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Tem sido observada inflamação no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer.