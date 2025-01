Pessoas com síndrome de encarceramento não podem mover a parte de baixo de sua face, mastigar, engolir, falar, mover seus membros nem mover os olhos de um lado para o outro. Elas podem ter dificuldade em respirar, mas podem ver e ouvir.

A síndrome do encarceramento se assemelha ao estupor ou coma porque as pessoas não têm nenhuma maneira óbvia de responder, embora estejam completamente conscientes. No entanto, a maioria pode mover os olhos para cima e para baixo e piscar. Se os cuidadores não percebem os movimentos dos olhos, as pessoas com síndrome de encarceramento podem equivocadamente ser consideradas sem consciência do que ocorre ao seu redor e incapazes de pensar ou se comunicar.

As pessoas com síndrome do encarceramento podem aprender a se comunicar, abrindo e fechando os olhos em resposta a perguntas. Algumas pessoas com síndrome de encarceramento podem aprender a se comunicar usando um computador que interpreta a atividade cerebral e que pode ser controlado por movimentos oculares e, às vezes, por outros meios.