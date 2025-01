Morte cerebral significa que a função cerebral foi permanentemente perdida, não pode ser retomada espontaneamente e não pode ser restaurada por intervenções médicas. Como resultado, as pessoas não podem respirar ou manter outras funções vitais por conta própria e elas permanentemente perdem toda a consciência e capacidade de pensamento.

Artificial significa poder manter a respiração e o coração batendo por certo período, porém, depois que ocorre morte cerebral, nada pode manter os demais órgãos funcionando indefinidamente.

Os médicos precisam utilizar critérios específicos para diagnosticar morte cerebral.

Nenhum tratamento pode ajudar uma pessoa que tem morte cerebral.

Um diagnóstico de morte cerebral é equivalente à morte de uma pessoa.

A morte cerebral significa que o cérebro para de funcionar. As pessoas não respondem a qualquer estímulo. Nenhum tratamento pode ajudar e, logo que o diagnóstico é confirmado, a pessoa é considerada legalmente morta.

No passado, a ideia de morte cerebral era irrelevante, porque quando o cérebro morria, o resto do corpo também morria. Ou seja, a pessoa parou de respirar e o coração parou de bater. No entanto, agora, meios artificiais (tais como ventiladores e medicamentos) podem manter a respiração e batimento do coração temporariamente, mesmo quando toda a atividade cerebral cessa. Mas até mesmo com a ajuda de meios artificiais, todos os órgãos do corpo vão deixando de funcionar. Nada pode manter o coração batendo indefinidamente uma vez que a morte cerebral ocorre.

Diagnóstico de morte cerebral Avaliação de um médico com base em critérios específicos

Ocasionalmente outros exames, geralmente para possíveis realizações de doação de órgãos Há critérios específicos para o diagnóstico de morte cerebral. Incluem Verificar e corrigir todos os problemas tratáveis que poderiam alterar a função cerebral e, assim, resultar no diagnóstico incorreto de morte cerebral

Identificar e tratar qualquer quadro clínico que possa causar coma e perda irreversível de todas as funções cerebrais

Testar os reflexos da pessoa (como o reflexo de vômito, desencadeado por tocar a parte de trás da garganta) e observar ausência de resposta (a pessoa não faz careta, não se move nem reage de outra forma)

Testar os olhos e observar a ausência de reação à luz

Testar a respiração retirando a pessoa do ventilador e observando que a pessoa não faz nenhuma tentativa para respirar Exemplos comuns de problemas tratáveis que poderiam ser incorretamente diagnosticados como morte cerebral são temperatura corporal muito baixa (hipotermia), pressão arterial muito baixa, níveis muito baixos de certas substâncias no sangue, como açúcar (hipoglicemia) e sódio (hiponatremia) e a superdosagem de um sedativo). Morte cerebral não é diagnosticada se algum dos seguintes estiver presente: A pessoa consegue respirar espontaneamente.

A pessoa pode ser acordada.

A pessoa não está em coma.

Certos reflexos estão presentes. Os médicos devem manter comunicação com a família ou tentar notificar os parentes mais próximos da pessoa ou um amigo íntimo sobre seus achados assim que o diagnóstico e avaliação de morte cerebral começar. Os médicos devem também reavaliar os critérios de 6 a 24 horas mais tarde para confirmar a falta de resposta da pessoa. Devem ser adotados todos os procedimentos a seguir: Exclusão de todos os problemas tratáveis que poderiam ser erroneamente diagnosticados como morte cerebral.

Realização de um exame neurológico abrangente.

Realização de todos os exames necessários. Para adultos, os médicos fazem pelo menos uma verificação abrangente, mas é recomendável fazer pelo menos uma verificação adicional. Para crianças, alguns estados aconselham os médicos a realizar 2 exames distintos, com intervalo de pelo menos 48 horas. Testes opcionais adicionais Ocasionalmente, quando os resultados da avaliação inicial são incertos ou não é possível concluir a avaliação, os médicos utilizam determinados exames de diagnóstico para ajudá-los a diagnosticar morte cerebral. Estabelecer o diagnóstico de morte cerebral rapidamente pode ser especialmente importante quando se planeja o transplante de órgãos, por exemplo, após traumatismos cranianos extremamente graves (como pode ocorrer em acidentes de carro). Os testes incluem Eletroencefalografia (EEG – uma gravação da atividade elétrica do cérebro): Este teste não mostra ondas cerebrais quando uma pessoa tem morte cerebral.

Exames de imagem podem ser usados para detectar o fluxo de sangue para o cérebro: O sangue não flui para o cérebro quando uma pessoa tem morte cerebral. Os exames de imagem incluem tomografia por emissão de pósitrons (PET), angiografia, angiografia por TC, tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT – que usa uma molécula radioativa chamada radionuclídeo para produzir imagens do fluxo sanguíneo) e ultrassonografia com Doppler do fluxo de sangue para o cérebro.