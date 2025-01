Ataques isquêmicos transitórios (AITs)

Podem ser administrados medicamentos para diminuir a propensão do sangue a coagular (um medicamento antiplaquetário ou anticoagulante).

Tomar um medicamento antiplaquetário, como aspirina, um comprimido de combinação de baixas doses de aspirina com dipiridamol, clopidogrel, ou clopidogrel com aspirina, diminui a chance de que coágulos se formem e provoquem AIT ou acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Antiplaquetários diminuem a probabilidade das plaquetas se acumularem e formarem coágulos. (As plaquetas são partículas semelhantes a células pequenas no sangue que ajudam na coagulação em resposta a vasos sanguíneos danificados.)

Tomar clopidogrel com aspirina parece reduzir o risco de acidentes vasculares cerebrais futuros em maior proporção do que tomar somente aspirina, mas apenas durante os primeiros três meses depois de acidente vascular cerebral. Depois disso, a combinação não oferece nenhuma vantagem sobre a aspirina tomada isoladamente. Além disso, tomar clopidogrel com aspirina aumenta um pouco mais o risco de hemorragia.

Se um coágulo sanguíneo do coração causar o AIT, anticoagulantes, como varfarina, são administrados para fazer com que o sangue fique menos propenso a formar coágulos. Dabigatrana, apixabana e rivaroxabana são anticoagulantes mais novos que são frequentemente usados em vez da varfarina. O uso desses anticoagulantes mais novos é conveniente porque, ao contrário da varfarina, eles não requerem monitoramento regular com exames de sangue para medir quanto tempo o sangue demora para coagular. Além disso, eles não são afetados por alimentos e é improvável que interajam com outros medicamentos. Mas os novos anticoagulantes trazem algumas desvantagens. A dabigatrana e a apixabana precisam ser tomadas duas vezes ao dia. (A varfarina é tomada uma vez ao dia.) Além disso, não se deve perder nenhuma dose desses medicamentos mais novos para que eles sejam eficazes, e eles são bem mais caros que a varfarina.