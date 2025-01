Dor articular: Uma única articulação

A necessidade dos testes depende do que os médicos encontrarem na anamnese e no exame físico, particularmente se estiverem presentes sinais de alerta.

Possíveis exames incluem

Exame do líquido articular

Radiografia e outros exames de diagnóstico por imagem

Às vezes, exames de sangue

Geralmente os médicos testam o líquido articular se a articulação estiver inchada. Os médicos extraem o líquido articular inicialmente esterilizando a área com solução antisséptica e, em seguida, anestesiando a pele com um anestésico. Então, uma agulha é inserida na articulação e o líquido é retirado (um procedimento chamado aspiração articular ou artrocentese). Esse procedimento causa pouca ou nenhuma dor. O líquido geralmente é testado para, entre outras coisas, verificar a presença de bactérias que podem causar infecção, além de ser examinado em um microscópio para verificar a presença de cristais que causam gota e doenças relacionadas. Às vezes, os médicos não testam o líquido se a causa da dor articular for óbvia, como dor após lesão ou acúmulo recorrente de líquido em uma articulação com alguma doença articular crônica, como osteoartrite.

Pode ser feita uma radiografia, mas geralmente, este é um procedimento desnecessário em pessoas com artrite aguda. A radiografia não mostra anormalidades dos tecidos moles ou cartilagem. Ela é mais útil no diagnóstico de fraturas e, em alguns casos, tumores ósseos ou osteonecrose.

A ressonância magnética (RM) ou a tomografia computadorizada (TC) podem exibir anomalias nos ossos, articulações, tendões e músculos mais detalhadamente do que a radiografia. Portanto, a RM ou a TC são utilizadas para diagnosticar anormalidades dos ossos e articulações que podem não estar evidentes ou claras na radiografia (por exemplo, fraturas no quadril que são muito pequenas para serem visualizadas na radiografia). A RM é utilizada para diagnosticar certas anormalidades do tecido mole, como anormalidades do manguito rotador no ombro e ligamentos e anormalidades da cartilagem do menisco no joelho.

Ocasionalmente, são necessários exames de sangue para, por exemplo, ajudar a diagnosticar ou descartar a doença de Lyme.