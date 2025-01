Dor articular: Muitas articulações

Os seguintes exames são, em geral, os mais importantes:

Testes do líquido articular

Exames de sangue para autoanticorpos

Velocidade de hemossedimentação (VHS) e proteína C-reativa

Se as articulações estiverem inchadas, geralmente os médicos inserem uma agulha na articulação para retirar uma amostra do líquido e analisá-lo (um procedimento chamado aspiração articular ou artrocentese). Os médicos anestesiam a área antes de retirarem a amostra, dessa forma, as pessoas sentem pouca ou nenhuma dor durante o procedimento. Geralmente, os médicos fazem uma cultura do líquido para verificar se há infecção presente. Eles inspecionam as amostras em um microscópio para verificar a presença de cristais no líquido, o que indica gota ou doenças relacionadas. O número de leucócitos no líquido indica se a articulação está inflamada.

Frequentemente, os médicos também fazem exames de sangue para autoanticorpos. Exemplos de tais exames são anticorpos antinucleares, anticorpos anti-DNA de cadeia dupla, anticorpos antipeptídeo citrulinado cíclico e fator reumatoide. Os autoanticorpos presentes no sangue podem indicar uma doença autoimune, como artrite reumatoide ou lúpus eritematoso sistêmico.

A VHS é um exame que mede a velocidade com que as hemácias se acomodam no fundo de um tubo de ensaio contendo uma amostra de sangue. Sangue em que as hemácias se acomodam rapidamente geralmente indica que há uma inflamação generalizada (sistêmica), mas muitos fatores podem afetar o exame de VHS, incluindo idade e anemia, assim, ele pode ser impreciso em alguns casos. Para ajudar a determinar se há inflamação generalizada, em alguns casos, os médicos fazem outro exame de sangue chamado proteína C-reativa (uma proteína que circula no sangue cujo nível aumenta expressivamente quando há inflamação).

Exames de imagem são necessários em alguns casos, especialmente se houver a possibilidade de existirem tumores ósseos e articulares. Inicialmente é feita uma radiografia, mas em alguns casos, é necessária uma tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM).

Em caso de suspeita de uma doença específica, outros exames podem ser necessários (consulte a Tabela Algumas causas e características da dor em mais de uma articulação).