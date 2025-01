Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, dapsona ou colchicina para doença leve do nariz ou ouvido

Corticosteroides

Às vezes, outros imunossupressores para doença grave

A policondrite recidivante leve do ouvido ou nariz pode ser tratada com anti‑inflamatórios não esteroides (AINEs), colchicina ou dapsona. As pessoas que não melhoram com esses tratamentos iniciais podem receber corticosteroides ou doses baixas de metotrexato.

Às vezes, casos muito graves são tratados com outros imunossupressores, como ciclosporina, ciclofosfamida, abatacepte ou medicamentos que inibem um químico chamado fator de necrose tumoral.

Pode ser necessário realizar cirurgia para corrigir o colapso ou estreitamento da traqueia.

As pessoas que tomam corticosteroides estão em risco de sofrer fraturas relacionadas à osteoporose. Para prevenir a osteoporose, essas pessoas recebem suplementos de vitamina D e cálcio e, às vezes, medicamentos para osteoporose.

As pessoas que estão recebendo imunossupressores também recebem medicamentos para prevenir infecções, como as causadas pelo fungo Pneumocystis jirovecii (consulte prevenção de pneumonia em pessoas com um sistema imunológico enfraquecido) e vacinas contra infecções comuns, como pneumonia, gripe e COVID‑19.