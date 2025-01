Miopatias inflamatórias idiopáticas

Alterações cutâneas ocorrem em pessoas com dermatomiosite.

Erupções cutâneas tendem a aparecer ao mesmo tempo que a fraqueza muscular e outros sintomas. Uma erupção avermelhada ou roxa (chamada erupção heliotrópica) pode aparecer no rosto com inchaço roxo avermelhado ao redor dos olhos. Os eritemas no couro cabeludo podem se parecer com lesões de psoríase e provocar coceira intensa. O eritema também pode ser elevado e escamoso, podendo aparecer em quase qualquer parte do corpo, mas é especialmente comum nas articulações dos dedos, no V do pescoço e nos ombros, peito e costas, antebraços e parte inferior das pernas, cotovelos, joelhos, parte externa da parte superior das coxas e partes das mãos e dos pés. Caroços avermelhados e elevados podem aparecer nas articulações grandes dos dedos (chamados pápulas de Gottron) e, às vezes, nas articulações pequenas dos dedos. A área ao redor das unhas pode ficar avermelhada ou espessada, e as cutículas tendem a crescer demais. Também pode haver sensibilidade ao sol.

Quando o eritema desaparece, uma pigmentação amarronzada e cicatrizes podem surgir ou a pele pode murchar ou desenvolver manchas despigmentadas pálidas.

Protuberâncias compostas de cálcio podem se desenvolver sob a pele ou nos músculos (calcinose), particularmente em crianças.

Alterações cutâneas na dermatomiosite Dermatomiosite (sinal V) Esta fotografia mostra dermatomiosite em uma pessoa com câncer de cólon. A erupção cutânea avermelhada e escura na área em forma de V do pescoço e ombros (o que os médicos chamam de sinal V) é característica da dermatomiosite. Fotografia cedida por cortesia de Dr.ª Karen McKoy. Sintomas nas mãos na dermatomiosite Esta fotografia mostra pápulas de Gottron (nos nós grandes dos dedos), caroços compostos de cálcio sob a pele (nos nós grandes e pequenos dos dedos), vermelhidão e espessamento ao redor das unhas. © Springer Science+Business Media

Às vezes, estas alterações cutâneas características ocorrem em pessoas sem fraqueza muscular nem inflamação. Neste caso, o distúrbio é chamado dermatomiosite amiopática.