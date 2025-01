Corticosteroides

O tratamento da fascite eosinofílica deve ser iniciado o mais cedo possível para evitar a formação de cicatrizes, perda de tecido (atrofia) e contraturas.

A maioria das pessoas melhora rapidamente quando recebe altas doses do corticosteroide prednisona (um tipo de imunossupressor). Os corticosteroides não revertem o tecido já atrofiado e com cicatrizes. As doses são gradualmente reduzidas. Outros imunossupressores (como metotrexato ou, em alternativa, azatioprina ou micofenolato de mofetila) podem ser usados em combinação com corticosteroides.

As contraturas e a síndrome do túnel do carpo podem precisar ser tratadas cirurgicamente.

Fisioterapia pode ajudar a diminuir e prevenir mais contraturas.

Os médicos continuam a monitorar pessoas com exames de sangue de modo que, na presença de um distúrbio sanguíneo, elas possam ser diagnosticadas e tratadas o quanto antes.

As pessoas que estão recebendo imunossupressores também recebem medicamentos para prevenir infecções, como as causadas pelo fungo Pneumocystis jirovecii (consulte prevenção de pneumonia em pessoas com um sistema imunológico enfraquecido) e vacinas contra infecções comuns, como pneumonia, gripe e COVID‑19.