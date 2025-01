Tendinite e tenossinovite

A tendinite é a inflamação de um tendão. A tenossinovite é a tendinite acompanhada por uma inflamação da cobertura protetora sobre o tendão (bainha do tendão).

Nem sempre se conhece a causa.

Os tendões ficam doloridos, especialmente quando são movimentados, e algumas vezes inchados.

O diagnóstico é geralmente baseado nos sintomas e nos resultados de um exame físico.

Imobilização, compressas quentes ou frias e medicamentos anti-inflamatórios não esteroides podem ajudar.

Os tendões são cordas fibrosas de tecido resistente que conectam os músculos aos ossos. Alguns tendões estão rodeados por bainhas. (Consulte também Introdução às doenças dos músculos, bursas e tendões.)

Em geral, a causa da tendinite é desconhecida. A tendinite normalmente ocorre durante a meia-idade ou idade avançada, já que os tendões enfraquecem e ficam mais suscetíveis a lesões e inflamações. (O enfraquecimento do tendão, chamado tendinopatia, é geralmente o resultado de muitas rupturas pequenas que ocorrem ao longo do tempo. Os tendões afetados podem sofrer laceração completa gradual ou subitamente.) A tendinite também ocorre em pessoas jovens que se exercitam intensamente (que podem desenvolver tendinite do manguito rotador – consulte Lesão do manguito rotador/Bursite subacromial) e em pessoas que executam tarefas repetitivas.

Certos tendões são especialmente suscetíveis à inflamação:

Tendões do ombro (manguito rotador): A inflamação desses tendões é a causa mais comum de dor no ombro (consulte Lesão do manguito rotador/bursite subacromial).

Os dois tendões que afastam polegar da mão: A inflamação desses tendões é chamada síndrome de Quervain.

Os tendões flexores que fecham os dedos: A inflamação faz com que esses tendões fiquem presos em suas bainhas, resultando em uma sensação de estalos (dedo em gatilho).

O tendão sobre o bíceps no braço (tendão bicipital): A dor ocorre quando o cotovelo é flexionado ou o braço é elevado ou girado.

Tendão de Aquiles no calcanhar: A dor ocorre na parte de trás do calcanhar (tendinite do tendão de Aquiles).

O tendão que percorre a parte lateral do joelho (tendão poplíteo): A dor ocorre na parte externa do joelho.

Tendões próximos ao osso do quadril (trocânter): Como a bursa também pode estar afetada, o termo bursite trocantérica é comumente utilizado para incluir a inflamação desses tendões.

Alguns antibióticos, como fluoroquinolonas, podem aumentar o risco de tendinopatia (enfraquecimento do tendão) e ruptura do tendão.

Algumas doenças articulares, como artrite reumatoide, esclerose sistêmica, gota, diabetes e artrite reativa podem aumentar o risco de tenossinovite. Em pessoas com gonorreia, especialmente mulheres, a bactéria gonocócica pode causar tenossinovite, geralmente afetando os tecidos dos ombros, pulsos, dedos, quadris, tornozelos ou pés.

Sintomas de tendinite e tenossinovite Geralmente, os tendões inflamados ficam doloridos ao serem movimentados ou pressionados. O movimento das articulações próximas ao tendão, mesmo que reduzido, pode causar dor, dependendo da gravidade da tendinite. Ocasionalmente, os tendões ou suas bainhas incham e ficam quentes. Se a tendinite durar por um longo período, pode haver depósito de cálcio. A área ao redor da articulação do ombro frequentemente é afetada. Além da dor, o ombro pode parecer rígido e enfraquecido. Ele pode estalar ou travar quando movimentado.

Diagnóstico de tendinite e tenossinovite Avaliação médica

Algumas vezes, exames de imagem Os médicos normalmente baseiam o diagnóstico da tendinite em sintomas e resultados de exame físico. Às vezes, uma ressonância magnética (RM) ou ultrassonografia pode ajudar.

Tratamento de tendinite e tenossinovite Repouso ou imobilização, calor ou frio, seguido por exercícios

Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

Às vezes, injeções de corticosteroides Repouso, imobilização com uma tala ou gesso e aplicação de compressas quentes ou frias, o que funcionar, ajudam. Tomar AINEs durante sete a dez dias pode reduzir a dor e a inflamação. Algumas vezes, corticosteroides (como betametasona, metilprednisolona ou triancinolona) e anestésicos (como lidocaína) são injetados na bainha do tendão. Raramente, a injeção pode causar dor após algumas horas se o corticosteroide formar cristais temporariamente dentro da articulação ou bainha. Essa dor dura menos de 24 horas e pode ser tratada com compressas frias e analgésicos. Outros medicamentos podem ser utilizados, dependendo da causa. Por exemplo, se a causa for gota, podem ser usadas indometacina ou colchicina. Depois que a inflamação for controlada, exercícios para aumentar a amplitude de movimento devem ser realizados diversas vezes ao dia. A tendinite crônica e persistente pode ocorrer na artrite reumatoide e pode precisar ser tratada cirurgicamente para remoção dos tecidos inflamados. Após a cirurgia, fisioterapia pode ser necessária para aumentar a amplitude de movimento e reabilitar os músculos e tendões. Ocasionalmente, é necessário realizar uma cirurgia para remover depósitos de cálcio ou reparar o tendão de áreas de tendinite persistente, como a área ao redor da articulação do ombro. Ocasionalmente, é feita uma cirurgia para liberar cicatrizes que limitam a função ou para remover parte de um osso que está arrastando contra um tendão.