Normalmente, um ou ambos os ouvidos (mas não nos lóbulos das orelhas) ficam avermelhados, inchados e muito doloridos. Ao mesmo tempo ou mais tarde, a pessoa pode desenvolver inflamação das articulações (artrite), que pode ser leve ou grave. A cartilagem presente em qualquer articulação pode ser afetada e a que liga as costelas ao esterno pode ficar inflamada. A cartilagem do nariz também é um local de inflamação comum. O nariz pode ficar sensível e a cartilagem pode entrar em colapso.

Policondrite recidivante (orelha) Imagem © Springer Science+Business Media

Outros locais afetados incluem os olhos, resultando em inflamação. Raramente, a córnea desenvolve um furo (perfuração), o que resulta em cegueira. A caixa de voz (laringe), a traqueia ou as vias aéreas dos pulmões podem ser afetadas, resultando em rouquidão, tosse não produtiva, falta de ar e sensibilidade no pomo de Adão. Menos frequentemente, o coração é afetado, o que causa sopros cardíacos e, ocasionalmente, insuficiência cardíaca. Raramente, os rins são afetados.

As crises de inflamação e dor duram poucas semanas, diminuem e ressurgem ao longo de vários anos. Futuramente, a cartilagem de suporte pode ser lesionada, o que resulta em flacidez das orelhas, deformação do nariz e surgimento de cavidade na parte inferior do tórax (pectus excavatum). O nervo no ouvido interno pode ser afetado, causando eventuais problemas de equilíbrio e audição e problemas de visão podem acabar ocorrendo.

As pessoas que têm este transtorno podem morrer se a cartilagem em suas vias aéreas entrarem em colapso e bloquearem o fluxo de ar ou se seu coração e vasos sanguíneos forem lesionados gravemente.