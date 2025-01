Medicina alternativa para o câncer

Algumas pessoas recorrem à medicina alternativa, incluindo certas ervas medicinais, para tentar tratar o câncer, em vez do tratamento convencional ou além deste. No entanto, a maioria dos tipos de medicina alternativa não foi avaliada em estudos de pesquisa. Portanto, pouco se sabe sobre e eficácia da medicina alternativa no tratamento do câncer.

As pessoas também podem usar formas de medicina alternativa ou complementar para ajudar a controlar os efeitos colaterais do câncer e o tratamento do câncer. Por exemplo, acupuntura pode ajudar a prevenir as náuseas que, às vezes, acompanha a quimioterapia. Ioga e técnicas de redução de estresse podem ajudar as pessoas a controlar a ansiedade de um diagnóstico de câncer.

O uso de maconha e outras substâncias relacionadas (canabinoides) foi legalizado em alguns estados dos Estados Unidos. Às vezes, essas substâncias são usadas para tratar a dor, aliviar as náuseas e melhorar o apetite em pessoas com câncer avançado.

Apesar dos benefícios da medicina alternativa no câncer não terem sido comprovados cientificamente, há um potencial nocivo significativo, uma vez que:

A medicina alternativa pode ser tóxica.

Pode causar interações com o tratamento convencional, como quimioterapia ou medicamentos tomados para outras doenças, diminuindo assim sua eficácia.

A medicina alternativa pode ser dispendiosa, reduzindo a capacidade econômica da pessoa para obter tratamento convencional.

Se a medicina alternativa for utilizada em vez do tratamento convencional ou adiar esse tratamento, a pessoa não obterá os benefícios comprovados do tratamento convencional.

As pessoas que usam medicina alternativa devem informar seu médico, pois o uso de medicamentos alternativos pode ser prejudicial se a equipe médica não souber disso.