Síndromes paraneoplásicas

Polimiosite consiste em fraqueza e dor muscular resultante de inflamação muscular. Quando a polimiosite é acompanhada de inflamação da pele, o quadro denomina-se dermatomiosite.

A osteoartropatia hipertrófica pode igualmente ocorrer em pessoas com câncer do pulmão. Essa síndrome altera a forma dos dedos das mãos e dos pés e pode causar inchaço de algumas articulações.

As pessoas com câncer podem desenvolver várias anormalidades nas células do sangue. Elas têm escassez de glóbulos vermelhos (anemia), plaquetas demais (trombocitemia) ou um número excessivo de alguns tipos de glóbulos brancos. Cânceres dos rins ou fígado podem fazer com que o corpo produza muitos glóbulos vermelhos, enquanto outros podem invadir a medula óssea e interferir com a produção de células do sangue (incluindo glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas).