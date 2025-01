Problemas no destino

A diarreia do viajante (turista) é o problema de saúde mais comum entre viajantes internacionais. Ela é causada por bactérias ou vírus que contaminaram alimentos ou água.

O risco de diarreia do viajante pode ser reduzido tomando-se as seguintes medidas:

Usar água mineral, filtrada, fervida, desinfetada por ultravioleta ou clorada para beber e escovar os dentes

Evitar o gelo

Comer alimentos frescos somente se tiverem sido cozidos em altas temperaturas

Comer só frutas e legumes e verduras que eles mesmos possam descascar

Evitar alimentos de vendedores de rua

Lavar as mãos com frequência

Evitar todos os alimentos que possam ter sido expostos a moscas

Tomar certos antibióticos também pode evitar a diarreia do viajante. No entanto, esse uso do antibiótico tem o risco de efeitos colaterais e pode aumentar as chances de que as bactérias criem resistência a antibióticos. Por isso, os médicos recomendam antibióticos preventivos somente para pessoas com uma deficiência imunológica.

Na maior parte dos casos, a diarreia do viajante desaparece por si só em cerca de três a cinco dias, precisando apenas de um consumo adequado de líquidos para prevenir a desidratação. Os líquidos límpidos comuns (sem cafeína ou álcool) são adequados para a maioria das pessoas. É possível que crianças novas e idosos se beneficiem de misturas em pó para reidratação ou de uma solução oral de reidratação.

As pessoas que apresentam sintomas moderados a graves (ou seja, os sintomas são suficientemente graves para perturbar as atividades) devem cogitar tomar um antibiótico, especialmente se estiverem vomitando ou tiverem febre, cólicas abdominais ou sangue nas fezes. O uso da azitromicina é aceito na maioria dos países e é recomendado para crianças e gestantes. As pessoas devem entrar em contato com o médico para obter uma receita de antibióticos antes de viajar. A partir de 6 anos de idade, se não houver fezes com sangue, febre nem dor abdominal, as pessoas também podem ser tratadas com o medicamento antidiarreico loperamida (que está disponível sem receita).

Para adultos mais velhos e crianças pequenas, misturas de reidratação em pó estão disponíveis para viagem. Se essas misturas não estiverem disponíveis, as soluções de reidratação podem ser feitas adicionando-se seis colheres de chá de açúcar e meia colher de chá de sal em um litro de água. No entanto, as soluções deverão ser preparadas com cuidado, pois as crianças pequenas podem ficar seriamente doentes ou morrer se beberem muito de uma solução incorretamente preparada (por exemplo, se a mistura de reidratação não tiver sido completamente diluída).