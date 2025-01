É muito improvável que qualquer composto isolado, incluindo o astrágalo, tenha uma gama tão ampla de benefícios à saúde. Assim, é muito improvável que esses múltiplos benefícios sejam confirmados por evidências.

Não existem estudos de alta qualidade em pessoas que demonstrem que o astrágalo é eficaz para tratar qualquer problema de saúde. A maioria ou todos os estudos em astrágalo são de pequeno porte (menos de 150 participantes) e de má qualidade. Esses estudos sugerem que o astrágalo, que costuma ser combinado com tratamento padrão, poderia ter, entre outros, os seguintes benefícios:

Melhorar a função cardíaca em pessoas com insuficiência cardíaca que também recebem tratamento com terapia padrão (embora exista alguma evidência que não confirma esse benefício)

Controlar os níveis de glicose no sangue em pessoas com diabetes.

Reduzir os sinais de danos renais em pessoas com doença renal crônica

Prevenir infecções em pessoas com hepatite B crônica

Reduzir a fadiga em atletas e pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral

As apresentações injetáveis do astrágalo podem reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com câncer, mas não há evidências mostrando que as formas orais da raiz oferecem os mesmos benefícios.

São necessários estudos de maior porte, mais longos e com desenho adequado para confirmar eventuais benefícios do astrágalo.