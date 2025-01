Não há nenhuma linha divisória concreta entre as causas, com base na duração da fadiga. No entanto, os médicos acreditam que certas causas tendem a ser mais comuns, dependendo de há quanto tempo a pessoa tem sentido fadiga, antes de procurar tratamento médico.

A fadiga recente (que dura menos de um mês) tem muitas causas, mas as mais comuns são as seguintes:

No caso da fadiga prolongada (que dura de um a seis meses), as causas mais comuns são as seguintes:

Diabetes

Glândula tireoide com baixa atividade (hipotireoidismo)

Distúrbios do sono (como apneia do sono)

Câncer

No caso da fadiga crônica (que dura mais de seis meses), as causas mais comuns são as seguintes:

Síndrome da fadiga crônica (que atualmente também é chamada de encefalomielite miálgica ou doença sistêmica de intolerância ao esforço)

Síndrome da fadiga pós-viral

Transtorno de saúde mental (como depressão)

Efeitos colaterais de medicamentos

A síndrome da fadiga crônica é um distúrbio de causa desconhecida que resulta em fadiga e alguns outros sintomas. Nem todo mundo que tem fadiga sem motivo aparente tem síndrome da fadiga crônica. As pessoas com COVID-19 podem ter sintomas que duram semanas ou até mesmo meses, um quadro clínico denominado “COVID longo” ou “COVID de longo prazo” que se assemelha à síndrome da fadiga crônica.