A ciência da medicina

Se um evento ocorrer imediatamente antes de outro, as pessoas naturalmente supõem que o primeiro seja a causa do segundo (um processo denominado conexão causal). Por exemplo, se uma pessoa apertar um botão não marcado em uma parede e a porta de um elevador próximo se abrir, a pessoa vai supor, naturalmente, que o botão controla o elevador. A capacidade de fazer essas conexões entre eventos é uma parte importante da inteligência humana e é responsável por muito da nossa compreensão do mundo. No entanto, as pessoas normalmente pressupõem a presença de conexões causais onde elas de fato não existem. É por isso que os atletas podem continuar a usar as meias "da sorte" que usavam quando ganharam um grande jogo ou que um estudante pode insistir em usar o mesmo lápis "da sorte" para fazer provas.

Essa maneira de pensar também é o motivo pelo qual, antigamente, se achava que alguns tratamentos médicos ineficazes funcionavam. Por exemplo, se a febre de uma pessoa doente começasse depois que o médico tivesse retirado sangue ou de o curandeiro ter feito um determinado encanto de cura, as pessoas naturalmente supunham que essas ações eram a causa da febre. Para a pessoa que procurava alívio desesperadamente, melhorar era toda a prova de que precisava. Infelizmente, as relações aparentes de causa e efeito observadas no início da medicina raramente estavam corretas, mas a crença nelas foi o suficiente para perpetuar séculos de remédios ineficazes. Como isso pode ter acontecido?

Às vezes, a pessoa melhora espontaneamente. Diferentemente de objetos inanimados “doentes” (por exemplo, um machado quebrado ou uma camisa rasgada), que permanecem danificados até que sejam consertados por alguém, as pessoas que estão doentes geralmente melhoram sozinhas (ou apesar do tratamento do médico) se o próprio organismo se curar ou se a doença completar seu curso. Os resfriados geralmente se curam em uma semana, as dores de cabeça duram um dia ou dois e os sintomas de intoxicação alimentar podem cessar em 12 horas. Algumas pessoas se recuperam, até mesmo, de doenças potencialmente fatais, tais como um ataque cardíaco ou pneumonia, sem tratamento. Os sintomas de doenças crônicas (como asma ou anemia falciforme) vêm e vão. Assim, muitos tratamentos podem parecer eficazes depois de um tempo suficiente e qualquer tratamento administrado próximo ao tempo de recuperação espontânea pode parecer drasticamente eficaz.

O efeito placebo pode ser responsável. A crença no poder do tratamento é geralmente suficiente para fazer com que a pessoa se sinta melhor. Embora a crença não possa fazer com que um distúrbio subjacente desapareça, como um osso quebrado ou diabetes, as pessoas que acreditam que estão recebendo um tratamento forte e eficaz frequentemente sentem-se melhor. Dor, náusea, fraqueza e muitos outros sintomas podem diminuir, mesmo que um comprimido não contenha princípios ativos e possa não trazer um possível benefício, como uma “pílula de açúcar” (denominada placebo). O que conta é a crença. O efeito placebo às vezes funciona em sentido inverso: pessoas em estudos clínicos que recebem um comprimido de açúcar em vez de um medicamento às vezes apresentam um efeito colateral associado ao medicamento que está sendo testado (efeito nocebo).

Um tratamento ineficaz (ou até mesmo prejudicial) receitado por um médico autoconfiante a uma pessoa confiante e esperançosa geralmente resulta em uma melhora significativa dos sintomas. Essa melhora é chamada de efeito placebo. Assim, é possível que a pessoa sinta um benefício real (não simplesmente percebido) de um tratamento que não teve um efeito evidente sobre a doença em si. Pesquisas atuais sugerem que existe uma base biológica para o efeito placebo em algumas doenças, mesmo que esse efeito não esteja visando a própria doença.

Por que isso importa? Algumas pessoas argumentam que a única coisa importante é se um tratamento faz com que a pessoa se sinta melhor. Não importa se o tratamento realmente "funciona", ou seja, se ele afeta a doença subjacente. Esse argumento pode ser plausível quando o sintoma é o problema, como é o caso de muitas dores do dia a dia ou em doenças como resfriados, que costumam melhorar espontaneamente. Nesses casos, às vezes os médicos receitam tratamentos que têm pouco efeito sobre a doença e, em vez disso, conseguem aliviar pelo menos em parte os sintomas devido ao efeito placebo. No entanto, em muitos distúrbios perigosos ou possivelmente sérios, ou quando o tratamento em si pode provocar efeitos colaterais, é importante que os médicos receitem apenas um tratamento que realmente funciona. Os possíveis benefícios do tratamento precisam ser contrabalançados com os possíveis prejuízos. Por exemplo, pode ser que valha a pena tomar medicamentos com muitos efeitos colaterais para pessoas com doenças potencialmente fatais como câncer. Alguns medicamentos contra câncer podem causar danos graves, como, por exemplo, aos rins ou ao coração, porém, esses riscos costumam ser aceitáveis porque a alternativa (os efeitos do câncer não tratado) é provavelmente pior que os efeitos colaterais do medicamento