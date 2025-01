Outras substâncias que são frequentemente abusadas

O hormônio do crescimento é produzido pela hipófise para ajudar o corpo a controlar o modo pelo qual as proteínas, os carboidratos e as gorduras são usados para estimular o crescimento. O hormônio do crescimento também é produzido como medicamento e é administrado, às vezes, a crianças de baixa estatura, quando o seu corpo não é capaz de produzir hormônio do crescimento suficiente. Alguns atletas abusam do hormônio do crescimento, porque acreditam que aumenta sua massa muscular e força, ao mesmo tempo que diminui a gordura corporal.

O uso do hormônio do crescimento sem uma necessidade clínica, durante um longo período, pode provocar aumento nos níveis de gordura no sangue, diabetes e aumento do tamanho do coração, podendo resultar em insuficiência cardíaca.

Os exames de laboratório para identificar o hormônio do crescimento não fabricado pelo próprio corpo não estão disponíveis rotineiramente.