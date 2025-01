Maconha sintética

Avaliação médica

Os médicos costumam fazer o diagnóstico tomando por base o tipo de medicamento que a pessoa tomou, com base no relato da própria pessoa ou dos amigos. Os exames de urina rotineiros não conseguem detectar a presença de canabinoides sintéticos, embora existam exames específicos para detectar canabinoides sintéticos no sangue, urina ou cabelo.

Com frequência, pessoas que apresentam sinais de intoxicação aguda grave precisam realizar exames para tentar detectar complicações. Os médicos costumam realizar exames de sangue para verificar o número de células sanguíneas, as concentrações de eletrólitos e a função renal, além de realizarem um eletrocardiograma (ECG) para analisarem o ritmo cardíaco. Às vezes, o exame de urina também pode incluir a análise da mioglobina, cuja presença indica que houve destruição das fibras musculares.