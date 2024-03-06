前期破水とは，陣痛発来前の羊水の漏出である。診断は臨床的に行う。分娩は妊娠34週以降の場合に推奨され，感染または胎児機能不全があれば妊娠期間にかかわらず一般に必須となる。

前期破水は，満期（37週以降）またはそれ以前に（37週未満であれば早期前期破水［preterm PROM］と呼ばれる）起こる場合がある。

早期前期破水は早産の原因となる。

いかなる時期の前期破水も以下のリスクを上昇させる：

B群レンサ球菌および大腸菌（Escherichia coli）が感染症の一般的な原因である。その他の腟内細菌もまた感染症の原因となる場合がある。

前期破水は新生児の脳室内出血のリスクを上昇させうる；脳室内出血は神経発達障害（例，脳性麻痺）を引き起こす可能性がある。

生存可能な時期以前（24週未満）の早期前期破水の遷延は，四肢変形（例，関節位置の異常）および羊水の漏出による肺形成不全（Potter sequenceまたはPotter症候群と呼ばれる）のリスクを上昇させる。

前期破水から自然な陣痛開始および分娩までの間隔（潜伏期）は，妊娠期間に逆比例して変化する。満期においては，前期破水の妊婦の90％超で24時間以内に陣痛が始まり，32～34週での平均潜伏期間は約4日である。

前期破水の症状と徴候 典型的には合併症が起こらない限り，前期破水の唯一の症状は腟からの液体の漏出や突然の流出である。 発熱，多量または悪臭のある帯下，腹痛および胎児の頻脈は，特に母体の体温に相応でない場合，羊膜内感染を強く示唆する。

前期破水の診断 腟内の羊水貯留または視認可能な胎脂や胎便

腟分泌物の検査でシダ状結晶形成またはニトラジン紙でアルカリ性（青色）を示す

ときに確定のために超音波ガイド下の色素を用いた羊水穿刺 無菌的に腟鏡診を行い，前期破水の確認，頸管開大の評価，および頸管培養のための検体採取を行う。指による内診，特に複数回の診察は感染症のリスクを上昇させるため，分娩が差し迫っている場合を除いて避けた方がよい。 胎位を評価すべきである。 不顕性の羊膜内感染が懸念される場合には，羊水穿刺（無菌操作を用いた羊水採取）により感染が確認できる。 パール＆ピットフォール 以下の1つがある場合は前期破水と推定される： 羊水が頸管から漏出している。

胎脂または胎便が視認可能である。 そのほかにあまり正確でない指標として，スライドガラス上で乾燥させた場合の腟分泌物のシダ状結晶形成，またはニトラジン紙の青変（アルカリ性，つまり羊水であることを示唆する）がある；正常な腟分泌物は酸性である。ニトラジン紙の結果は，血液，精液，アルカリ性抗菌薬，または尿が検体に混在する場合，または女性が細菌性腟症を有する場合には偽陽性となることがある。超音波検査で検出される羊水過少は診断を示唆する。 診断が不確かな場合は，超音波ガイド下の羊水穿刺を用いてインジゴカルミン色素を注入してもよい。腟内タンポンまたはナプキンに青い色素を認めれば診断が確定する。 胎児が生存可能であれば，一般的には一連の胎児評価のために入院させる。