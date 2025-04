(耳、鼻、のどへの加齢の影響も参照のこと。)

聴覚の変化の大部分はおそらく生涯にわたる騒音への曝露と加齢によります(難聴も参照)。長期間大きな騒音にさらされると、徐々に聴力が損なわれます。とはいえ、大きな騒音への曝露に関係なく、年齢とともにいくぶんかの聴覚の変化が起こります。

加齢とともによくみられるようになる難聴の原因としては、耳あか(耳垢)の蓄積、良性(がんではない)腫瘍(前庭神経鞘腫)、特定の薬剤の使用(アスピリンやアミノグリコシド系薬剤など)などがあります。

耳垢(耳あか)が詰まっていれば安全かつすぐに取り除くことができるため、それが難聴の原因になっていないかどうかを確かめるために受診することが重要です。

加齢とともに、高音がより聞き取りにくくなります。この変化は加齢性難聴(老人性難聴)と考えられます。例えば、バイオリンの音の明るい響きがくぐもって聞こえるようになります。

知っていますか?

老人性難聴になって最ももどかしく感じられるのは、言葉を理解しにくくなることです。結果的に高齢者には、他者の言葉がもごもごと口ごもっているように思えます。より大きな声で話した場合でも、高齢者は相手の言葉をなかなか理解できません。その理由は、ほとんどの子音(k、t、s、p、chなどの音)は高音であり、子音が言葉を識別するのを助ける音であるためです。母音は音が低いため、聞き取るのが容易です。したがって、高齢者には「Tell me exactly what you want to keep(取っておきたいものを正確に教えてください)」が、「Ell me exaly wha you wan oo ee」などと聞こえることがあります。高齢者の聞き取りを助けるためには、周囲の人は単に大きな声で話すより、子音をはっきりと発音する必要があります。またほとんどの場合、女性や子どもの声の方が高いため、男性の話を理解するよりも女性や子どもの話を理解することの方が難しくなります。徐々に低音の聞き取りも難しくなります。

騒々しい場所または大勢がいるところでは周囲の雑音が多いため、多くの高齢者は聞き取りに支障をきたします。

耳の中から太い毛が生え出ることがあります。