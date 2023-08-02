米国では、小児期の予防接種は米国疾病予防管理センター（CDC）が推奨するスケジュールに従って行われていて、そのスケジュールは新生児室でのB型肝炎ワクチンの接種から始まり、小児期を通して続きます。

親は子どもにスケジュールに従って予防接種を受けさせるよう努めるべきです。予防接種のタイミングがかなり遅れると、小児にワクチンで予防しえた深刻な病気にかかるリスクが生じます。もし予防接種を1回受け損ねた場合は、親はどのようにして遅れを取り戻すかについて主治医に相談するべきです。予防接種を1回受け損ねたからといって、すべての接種を最初からやり直す必要はありません。予防接種の遅れを取り戻すには、以下のスケジュールに従います。

小児に普通のかぜ（感冒）などの軽い感染症による微熱があっても、それを理由に予防接種を遅らせる必要はありません。

一部のワクチンは特別な状況でのみ接種が推奨されています。例えば、その小児がそのワクチンで予防できる病気にかかるリスクが高い場合などです。

1回の受診で複数のワクチンを接種することもあり、また、いくつかのワクチンを1回の注射にまとめることもあります。例えば百日ぜき、ジフテリア、破傷風、ポリオ、インフルエンザ菌（Haemophilus influenzae）b型ワクチンを1つの注射に混合したワクチンなどです。混合ワクチンにより、必要とされる接種回数は減りますが、それによりワクチンの安全性や有効性が弱まるということはありません。（CDC：一度に複数のワクチンを接種する［CDC: Multiple Vaccines at Once］も参照のこと。）