(Vedi anche Nutrizione nei neonati.)

Il latte materno è la nutrizione di scelta per i giovani lattanti. L'American Academy of Pediatrics (AAP) raccomanda un allattamento al seno esclusivo per un minimo di 6 mesi e l'introduzione di un appropriato cibo solido dai 6 mesi a 1 anno (1). Oltre 1 anno, l'allattamento al seno continua fino a quando lo desiderano sia il lattante che la madre, anche se, dopo 1 anno, l'allattamento al seno deve essere di complemento a una dieta completa con cibi solidi e liquidi. Per incoraggiare l'allattamento al seno, i medici devono iniziare una discussione in fase prenatale, menzionando i molteplici vantaggi:

Per il bambino: vantaggi nutrizionali e cognitivi e protezione contro le infezioni, le allergie, l'obesità, il morbo di Crohn e il diabete

Per la madre: ridotta fertilità durante l'allattamento, più rapido ritorno alla condizione pre-parto normale (p. es., involuzione uterina, perdita di peso), e protezione contro l'osteoporosi, l'obesità, e tumori dell'ovaio e della mammella in pre-menopausa

La produzione di latte si stabilizza completamente fra le 72 e le 96 h nelle primipare e prima nelle multipare. Il primo latte prodotto è il colostro, un liquido giallo chiaro, ad alto contenuto di calorie e proteine, immunoprotettivo perché ricco di anticorpi, di linfociti e di macrofagi; il colostro stimola anche l'eliminazione del meconio. Il latte materno prodotto successivamente ha le seguenti caratteristiche:

Ha un alto contenuto di lattosio, fornendo una fonte di energia rapidamente utilizzabile compatibile con il corredo enzimatico neonatale

Contiene grandi quantità di vitamina E, un importante antiossidante che può aiutare a prevenire l'anemia, aumentando la durata della vita degli eritrociti

Ha un rapporto Ca:P di 2:1, che impedisce una tetania da deficit di Ca

Cambia favorevolmente il pH fecale e la flora intestinale, proteggendo così dalle diarree batteriche

Trasferisce anticorpi protettivi dalla madre al lattante

Contiene colesterolo e taurina, importanti per lo sviluppo cerebrale a prescindere dalla dieta materna

È una fonte naturale di acidi grassi omega-3 e omega-6

Questi acidi grassi e i loro derivati polinsaturi a catena molto lunga, l'acido arachidonico e l'acido docosaesaenoico, si ritiene possano migliorare in particolare la vista e le capacità cognitive nei neonati allattati al seno rispetto a quelli allattati con latte in formula. La maggior parte delle formule commerciali è ora integrata con acido arachidonico e acido docosaesaenoico per avvicinarsi il più possibile al latte materno e ridurre le differenze potenziali di sviluppo.

Se la dieta materna è sufficientemente variata, non è necessaria nessuna supplementazione dietetica o vitaminica per la madre o per il neonato nato a termine allattato al seno. Tuttavia, per evitare il rachitismo da carenza di vitamina D, viene prescritta vitamina D 10 mcg (400 unità) per via orale 1 volta/die durante i primi 2 mesi a tutti i bambini allattati esclusivamente al seno. I lattanti prematuri e con pelle scura e i lattanti con limitata esposizione solare (residenti in regioni del nord) sono particolarmente a rischio di carenza di vitamina D. Dopo 6 mesi, i neonati allattati al seno nelle case dove l'acqua non ha un adeguato quantitativo di fluoro (supplementare o naturale) devono prendere gocce di fluoro. I medici possono ottenere informazioni sul contenuto di fluoro da un dentista locale o da un dipartimento di salute.

Ai lattanti < 6 mesi non si deve somministrare acqua supplementare perché l'iponatriemia è un rischio.

Riferimento 1. Meek JY, Noble L; Section on Breastfeeding: Policy statement: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 150(1):e2022057988, 2022. doi: 10.1542/peds.2022-057988

Tecnica di allattamento al seno La madre deve assumere qualsiasi posizione confortevole e rilassata e deve sostenere il suo seno con la mano per essere sicura che sia centrato con la bocca del lattante, riducendo ogni fastidio. Il centro del labbro inferiore del lattante deve essere stimolato dal capezzolo in modo che si verifichi il riflesso e che la bocca si spalanchi. Il lattante deve essere incoraggiato ad afferrare quanto più seno e areola riesce, posizionando le labbra a 2,5-4 cm dalla base del capezzolo. La lingua del neonato quindi comprime il capezzolo contro il palato duro. Inizialmente, occorrono almeno 2 minuti perché si instauri il riflesso di rilascio del latte. Il volume di latte aumenta con la crescita del lattante e con l'aumento della stimolazione mediante suzione. La durata della poppata è solitamente determinata dal lattante. Alcune madri necessitano di un tiralatte per aumentare o mantenere la produzione del latte; nella maggior parte delle madri, un totale di 90 min/die di spremitura del seno diviso in 6-8 sedute produce latte sufficiente per un lattante che non è direttamente allattato. Il lattante deve nutrirsi da una mammella fino a che questa si ammorbidisce e la suzione rallenta o si interrompe. La madre può quindi interrompere la suzione con un dito prima di rimuovere il lattante da un seno e offrire al lattante l'altro seno. Nei primi giorni dopo la nascita, i neonati possono essere allattati da un solo lato; poi la madre deve alternare i lati con ogni poppata. Qualora il lattante tenda ad addormentarsi prima di un'adeguata alimentazione, la madre può rimuoverlo quando la suzione diminuisce, fargli fare il ruttino e spostare il bambino dall'altro lato. Questa alimentazione "alternata" mantiene sveglio il lattante per l'alimentazione e stimola la produzione di latte in entrambe le mammelle. Le madri devono essere incoraggiate ad alimentare in base alla richiesta oppure da circa ogni 1,5-3 h (8-12 pasti/die), con una frequenza che decresce gradualmente con il tempo; alcuni neonati < 2500 g possono aver bisogno di alimentarsi ancora di più per prevenire l'ipoglicemia. Nei primi giorni, i neonati possono avere bisogno di essere svegliati e stimolati; ai lattanti di piccole dimensioni e ai neonati pretermine tardivi non deve essere consentito di dormire per lunghi periodi durante la notte. I neonati di grandi dimensioni nati a termine che si nutrono bene (come evidenziato dalla costituzione delle feci) possono dormire più a lungo. Alla fine, una tabella che consenta al lattante di dormire il più possibile durante la notte è di solito la soluzione migliore sia per il lattante che per la famiglia. Le madri che lavorano fuori casa possono tirare il latte per mantenere la produzione di latte mentre sono lontane dai figli. La frequenza varia ma deve essere all'incirca uguale al programma di alimentazione del lattante. Il latte materno tirato deve essere immediatamente refrigerato se deve essere utilizzato entro 48 h; e immediatamente congelato se deve essere utilizzato dopo 48 h. Il latte refrigerato che non viene utilizzato entro 96 h deve essere buttato a causa di contaminazione batterica. Il latte congelato deve essere scongelato mettendolo in acqua tiepida; l'uso del microonde non è consigliato.

Complicanze dell'allattamento al seno nel neonato La principale complicanza è l'ipoalimentazione, che può portare a disidratazione e iperbilirubinemia. I fattori di rischio per l'ipoalimentazione includono i lattanti piccoli o prematuri e le madri primipare, che si ammalano, oppure che hanno avuto parti difficili o operativi. Una valutazione grossolana dell'adeguatezza della nutrizione può essere eseguita mediante la conta giornaliera dei pannolini. All'età di 5 giorni, un neonato normale bagna almeno 6 pannolini/die e sporca con le feci almeno 4 pannolini/die; numeri più bassi suggeriscono scarsa idratazione e iponutrizione. Inoltre, le feci devono cambiare da meconio scuro alla nascita a marrone chiaro e poi giallo. Anche il peso è un ragionevole parametro da seguire (vedi Problemi di alimentazione); l'incapacità di raggiungimento dei punti di riferimento della crescita suggerisce iponutrizione. La costante agitazione prima delle 6 settimane (quando una colica può insorgere senza relazione con la fame o la sete) può anche indicare ipoalimentazione. La disidratazione deve essere sospettata se diminuisce l'intensità del pianto del neonato e la pelle diventa turgida; letargia e sonnolenza sono segni estremi della disidratazione e devono indurre prontamente a eseguire esami per ipernatriemia.

Complicanze dell'allattamento al seno nella madre (Vedi anche Assistenza al post partum e disturbi associati.) Le comuni complicanze materne comprendono l'ingorgo mammario, i capezzoli dolenti, i dotti ostruiti, la mastite e l'ansia. L'ingorgo mammario, che si presenta durante le prime fasi della lattazione e può durare 24-48 h, può essere ridotto al minimo mediante l'allattamento precoce e frequente. Un comodo reggiseno da allattamento indossato 24 h/24 può aiutare, come anche applicare impacchi freddi dopo l'allattamento e assumere blandi analgesici (p. es., ibuprofene). Poco prima dell'allattamento al seno, la madre può fare un massaggio e degli impacchi caldi e spremere il latte manualmente per permettere al lattante di afferrare con la bocca l'areola rigonfia. Dopo l'allattamento, gli impacchi freddi riducono l'ingorgo e forniscono ulteriore sollievo. Un'eccessiva spremitura di latte negli intervalli tra le poppate favorisce l'ingorgo, perciò la spremitura deve essere effettuata solamente per alleviare il fastidio. Nel caso di capezzoli dolenti, deve essere controllata la posizione del neonato; a volte il lattante tira in dentro un labbro e lo succhia, irritando il capezzolo. La madre con il proprio pollice può portare il labbro verso l'esterno. Dopo i pasti, può spremere un po' di latte, lasciando che si secchi sui capezzoli. Dopo l'allattamento, gli impacchi freddi riducono l'ingorgo e forniscono ulteriore sollievo. I dotti tappati si manifestano come noduli lievemente dolenti nel seno delle donne che allattano che non hanno altri segni sistemici di malattia. L'allattamento continuo assicura un adeguato svuotamento del seno. Gli impacchi caldi e il massaggio della zona interessata prima dell'allattamento possono aiutare ulteriormente lo svuotamento. Le donne possono anche alternare le posizioni, poiché le differenti zone del seno si svuotano meglio in base alla posizione del lattante quando è attaccato al seno. Per l'allattamento è utile un buon reggiseno, in quanto un reggiseno normale con ferretto o spalline che stringono, può contribuire alla stasi del latte in una zona compressa. La mastite è frequente e si manifesta come un'area cuneiforme del seno, dolente, calda e tumefatta. Viene causata da un ingorgo, un blocco o un'ostruzione di un'area della mammella; può verificarsi secondariamente a un'infezione, il più delle volte da Staphylococcus aureus penicillina-resistente e meno frequentemente da Streptococcus spp o Escherichia coli. Con l'infezione, possono comparire febbre ≥ 38,5° C, brividi, e dolore simil-influenzale. La diagnosi della mastite è data dall'anamnesi e dall'esame obiettivo. La conta cellulare (conta dei globuli bianchi > 106/mL) e gli esami colturali del latte materno (batteri > 103 mL) possono distinguere la mastite infettiva da quella non infettiva. Se i sintomi sono lievi e si presentano < 24 h, il trattamento conservativo (la rimozione del latte tramite allattamento o tiralatte, gli impacchi, gli analgesici, il reggiseno di sostegno, e la riduzione dello stress) può essere sufficiente. Se i sintomi non migliorano in 12-24 h o se la donna è acutamente malata, devono essere iniziati gli antibiotici sicuri in corso di allattamento e specifici contro S. aureus (p. es., dicloxacillina, cloxacillina, o cefalexina 500 mg per via orale 4 volte/die); la durata del trattamento è di 7-14 giorni. Un'infezione da S. aureus meticillino-resistente acquisita in comunità deve essere presa in considerazione se i casi non rispondono prontamente a queste misure, o se è presente un ascesso. Le complicanze di un trattamento ritardato sono le recidive e la formazione di ascessi. L'allattamento può continuare durante il trattamento. L'ansia materna, la frustrazione, e la sensazione di inadeguatezza possono essere causate dalla mancanza di esperienza nell'allattamento al seno, dalle difficoltà meccaniche nel tenere il bambino e nell'indurlo ad attaccarsi e succhiare, dalla spossatezza, dalla difficoltà nel determinare se il nutrimento è adeguato, e da cambiamenti fisiologici post-partum. Questi problemi ed emozioni sono le ragioni più frequenti per cui le madri decidono di interrompere l'allattamento al seno. Un precoce follow-up con un pediatra o una consulenza con uno specialista dell'allattamento possono essere utili ed efficaci per prevenire la precoce interruzione dell'allattamento al seno.

Farmaci e allattamento al seno Le madri che allattano devono evitare, se possibile, l'assunzione di farmaci. Quando la terapia farmacologica è necessaria, la madre deve evitare i farmaci controindicati e i farmaci che sopprimono l'allattamento (p. es., la bromocriptina, la levodopa, il trazodone). L'U.S. Department of Health and Human Services mantiene l'ampio database LactMed® per i farmaci e l'allattamento al seno; dev'essere consultato per quanto riguarda l'uso o l'esposizione a farmaci o a classi di farmaci specifici. Per alcuni comuni farmaci controindicati per le madri che allattano, vedi tabella Alcuni farmaci controindicati per madri che allattano. Quando il trattamento farmacologico si rende necessario, bisogna usare l'opzione più sicura; quando possibile, la maggior parte dei farmaci deve essere assunta immediatamente dopo l'allattamento al seno o prima del periodo di sonno più lungo del neonato, anche se questa strategia è meno utile per i neonati che allattano spesso ed esclusivamente. La conoscenza degli effetti avversi della maggior parte dei farmaci deriva dalla segnalazione di casi clinici e da piccoli studi. La sicurezza di alcuni farmaci (p. es., acetaminofene [paracetamolo], l'ibuprofene, le cefalosporine, l'insulina) è stata determinata da una ricerca su ampia scala, ma altri sono considerati sicuri solo perché non ci sono casi clinici di effetti avversi. I farmaci con un'anamnesi prolungata di utilizzo sono generalmente più sicuri dei nuovi farmaci per cui esistono pochi dati. Tabella Alcuni farmaci controindicati per l'allattamento materno Tabella

Svezzamento Lo svezzamento può verificarsi ogni volta che la madre e il bambino lo desiderino, possibilmente non prima dei 12 mesi di età di vita del neonato. Uno svezzamento graduale deve avvenire in un lasso di tempo che può variare da diverse settimane o mesi, durante il quale in genere viene introdotto il cibo solido; alcune madri e neonati interrompono improvvisamente senza problemi, mentre altre continuano ad allattare 1 o 2 volte/die per 18-24 mesi o più. Non esiste uno schema fisso o semplificato.