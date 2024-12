Febbre da morso di ratto

Penicillina o doxiciclina

Il trattamento della febbre streptobacillare da morso di ratto e della febbre spirillare da morso di ratto consiste in un ciclo di antibiotici di 14 giorni che di solito inizia con un antibiotico EV per 6-7 giorni prima di passare a un antibiotico orale.

L'antibiotico EV è solitamente uno dei seguenti:

Penicillina G 200 000 unità ogni 4 h

Ceftriaxone 1 g 1 volta/die

Una dose maggiore di EV penicillina G può essere preferita per i pazienti con malattia grave.

Dopo 6 o 7 giorni, i pazienti che sono clinicamente migliorati possono passare a uno dei seguenti antibiotici orali per completare il ciclo di 14 giorni:

Amoxicillina 500 mg 3 volte/die

Ampicillina 500 mg 4 volte/die

Penicillina V 500 mg 4 volte/die

Gli antibiotici orali possono essere utilizzati per i pazienti con malattia lieve per l'intero ciclo di terapia. La doxiciclina 100 mg per via orale ogni 12 h per 14 giorni viene utilizzata per i pazienti allergici alla penicillina.

I pazienti con endocardite da S. moniliformis necessitano di una penicillina G ad alte dosi, oltre a streptomicina o gentamicina per 4 settimane.