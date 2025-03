Solitamente clinica (reperti del derma o gengivali e i fattori di rischio)

La diagnosi di carenza di vitamina C generalmente viene posta sulla base dei rilievi clinici in pazienti che hanno i segni cutanei o gengivali e sono a rischio di carenza di vitamina C. Possono essere disponibili conferme di laboratorio. L'emocromo con formula viene effettuato, spesso per rilevare un'anemia. Il tempo di sanguinamento, di coagulazione e di protrombina sono normali.

Le RX dello scheletro possono diagnosticare lo scorbuto infantile (ma non dell'adulto). Le variazioni sono più evidenti a livello dell'epifisi delle ossa lunghe, particolarmente a livello del ginocchio. I cambiamenti precoci assomigliano all'atrofia. La perdita delle trabecole ossee dà luogo a un aspetto a vetro smerigliato. La corteccia si assottiglia. Una linea di cartilagine irregolare e calcificata (linea bianca di Fraenkel) può essere visibile a livello della metafisi. Una zona di rarefazione o una frattura lineare prossimale e parallela alla linea bianca può essere visibile solo come un difetto triangolare del margine laterale dell'osso ma è specifica. L'epifisi può essere compressa. Le emorragie subperiostali in fase di guarigione possono sollevare e causare la calcificazione del periostio.

La diagnosi di laboratorio, che richiede la misurazione del contenuto ematico di acido ascorbico, è effettuata talvolta presso dei centri accademici. I livelli < 0,6 mg/dL (< 34 mcmol/L) sono considerati marginali; livelli < 0,2 mg/dL (< 11 mcmol/L) indicano una carenza di vitamina C. La misurazione dei livelli di acido ascorbico nello strato del centrifugato ematico costituito da GB-piastrine non è diffusamente disponibile né standardizzata.

Negli adulti, lo scorbuto deve essere differenziato dall'artrite, dalle malattie emorragiche, dalla gengivite e dalla denutrizione proteico-energetica. Quasi patognomonica è l'ipercheratosi dei follicoli piliferi, con l'iperemia o l'emorragia circostante. Le gengive sanguinanti, le emorragie congiuntivali, la maggior parte delle petecchie e le ecchimosi non sono specifiche.