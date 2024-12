Riconoscimento e determinazione dell’inizio della gravidanza

Le gravidanze sono convenzionalmente datate in settimane, a partire dal primo giorno dell’ultimo flusso mestruale.

Dopo la conferma di gravidanza, il medico chiede informazioni sulla data dell’ultima mestruazione e calcola la data approssimativa del parto contando a ritroso tre mesi dal primo giorno dell’ultima mestruazione e aggiungendo un anno e sette giorni. Ad esempio, se l’ultima mestruazione è avvenuta il 1° gennaio, il medico sottrae tre mesi arrivando al 1° ottobre, quindi aggiunge un anno e sette giorni. La data di parto prevista è l’8 ottobre dell’anno successivo. Al massimo nel 10% dei casi le gestanti partoriscono nella data prevista; il 50% partorisce a distanza di una settimana e quasi il 90% a distanza di due (prima o dopo la data prevista). Il parto che avviene nel periodo compreso fra le 2 settimane prima e le 2 settimane dopo la data prevista è considerato normale.

In genere, le ovaie rilasciano un ovulo (ovulazione) dopo circa due settimane dall’inizio della mestruazione e la fecondazione avviene in genere poco dopo. Di conseguenza, per calcolare l’età dell’embrione è necessario sottrarre circa due settimane dal numero di settimane convenzionalmente assegnate alla gravidanza. In altre parole, una donna gravida da quattro settimane ha in grembo un embrione di due settimane. Se le mestruazioni della donna sono irregolari, questa differenza cambia, per difetto o per eccesso, di due settimane.

La gravidanza dura in media 266 giorni (38 settimane) dalla data di fecondazione (concepimento) o 280 giorni (40 settimane) dal primo giorno dell’ultima mestruazione in caso di cicli regolari di 28 giorni. La si divide in tre trimestri, basandosi sulla data dell’ultimo ciclo mestruale:

1º trimestre: da 0 a 12 settimane di gravidanza

2º trimestre: da 13 a 24 settimane

3º trimestre: da 25 settimane al parto

Il metodo più preciso per stabilire la data del parto è l’ecografia, in particolare se effettuata durante le prime 12 settimane.