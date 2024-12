Se il cordone fuoriesce dalla vagina, è necessario procedere immediatamente a un parto cesareo. Fino all’inizio dell’intervento, un infermiere o un medico tiene il corpo del feto lontano dal cordone in modo tale che l’apporto di sangue non venga interrotto.

Se il cordone non fuoriesce dalla vagina, il medico può far sdraiare la madre in una posizione diversa per ridurre la pressione sul cordone. Se questo metodo non funziona può essere necessario un parto cesareo.