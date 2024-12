Quando la vista è normale, la luce passa attraverso la cornea, la copertura trasparente dell’occhio, e poi attraverso la pupilla, che è in effetti un foro nella parte colorata dell’occhio, o iride. La luce passa quindi attraverso il cristallino, che mette a fuoco l’immagine sulla retina nella parte posteriore dell’occhio. A questo punto, l’immagine viene convertita in segnali elettrici che vengono inviati al cervello. Una persona miope vede chiaramente gli oggetti da vicino ma, a causa dell’eccessiva lunghezza dell’occhio, le immagini degli oggetti distanti vengono messe a fuoco davanti alla retina, rendendo le immagini offuscate. Una persona ipermetrope vede chiaramente gli oggetti da lontano, mentre gli oggetti da vicino appaiono offuscati perché il cristallino mette a fuoco le immagini in un punto dietro alla retina. Questi problemi si possono diagnosticare con un normale esame oftalmologico.