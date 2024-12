Lo sfintere esofageo inferiore, che si apre per consentire al cibo di entrare nello stomaco e si chiude per impedire che cibo e acidi gastrici rifluiscano nell’esofago, si trova nella zona di passaggio tra esofago e stomaco. Se c’è troppa pressione nello stomaco, o se il muscolo sfintere non funziona in modo adeguato, il contenuto dello stomaco può spruzzare indietro nell’esofago, causando i sintomi del reflusso gastroesofageo (gastroesophageal reflux disease, GERD). Questi sintomi possono includere bruciore retrosternale (pirosi), dolore toracico, tosse o soffocamento in posizione distesa oppure aumentare i sintomi asmatici durante il sonno.