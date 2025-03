Il linfoma non-Hodgkin è un tumore che si sviluppa nei linfociti. I principali tipi di linfoma non-Hodgkin vengono classificati in base ai linfociti colpiti: linfoma a cellule B, il più comune, e linfoma a cellule T. I tumori dei linfociti interferiscono con il normale processo immunitario, rendendo l’organismo incapace di combattere le infezioni e consentendo a batteri, virus e altri agenti patogeni di sopraffare l’organismo. Semplici agenti infettivi, incontrati quotidianamente e che di solito passerebbero persino inosservati, diventano debilitanti e in alcuni casi potenzialmente letali. Poiché i linfociti circolano nel sistema linfatico, il cancro può diffondersi in altre parti del corpo con conseguente danno alla funzione di altri organi.