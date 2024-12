La sostituzione dei legamenti lacerati può essere eseguita con un intervento chirurgico in artroscopia. Durante questa procedura, si utilizza un bisturi per artroscopia per rimuovere i residui dei legamenti lacerati. Viene quindi praticata una perforazione che dalla parte anteriore della tibia penetra fino al punto dell’articolazione del ginocchio in cui si deve attaccare l’LCA. Una seconda perforazione viene eseguita nel femore, risalendo dall’articolazione fino all’esterno. Successivamente, il tessuto di sostituzione, o innesto, può essere prelevato dal legamento patellare. Viene asportato il terzo mediale del legamento, unitamente a frammenti della rotula e della tibia ad esso collegati (chiamati blocchi ossei). L’innesto viene messo in posizione attraverso le due perforazioni praticate nella tibia e nel femore, e quindi fissato in sede con delle viti. L’intervento chirurgico artroscopico di riparazione dell’LCA viene di norma eseguito in regime ambulatoriale.