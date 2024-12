La prostata è una piccola ghiandola arrotondata del sistema riproduttivo maschile situata di fronte al retto, alla base della vescica. La sua funzione primaria è di far fuoriuscire il liquido nell’uretra durante l’eiaculazione. Durante l’eiaculazione, lo sperma passa dal testicolo e di nuovo nel corpo attraverso un tubicino che prende il nome di vaso deferente. Il vaso deferente corre dietro la vescica ed entra nella ghiandola prostatica. Mentre si sposta nel sistema riproduttivo maschile, lo sperma si combina con il liquido seminale, un altro componente dell’eiaculato, prodotto da tre fonti: le vescicole seminali, la prostata e le ghiandole bulbouretrali. Quindi, l’eiaculato si sposta lungo l’uretra e fuori dal corpo attraverso il pene. Solitamente, la ghiandola prostatica cresce man mano che l’uomo matura. L’ingrossamento è detto iperplasia prostatica benigna, o IPB, che di solito non causa alcun problema fino alla tarda età. Un sintomo comune di IPB è un’evidente alterazione della minzione dovuta all’ostruzione dell’uretra e alla compromissione della funzionalità vescicale. Se non trattata, l’IPB può condurre a infezioni delle vie urinarie, danno vescicale o renale, calcoli vescicali o incontinenza. Il medico può raccomandare il trattamento appropriato in base alla gravità dei sintomi.