L’ecocardiografia color Doppler offre un’immagine bidimensionale in movimento del cuore. In prossimità della porzione superiore sinistra, è possibile visualizzare il battito cardiaco e i movimenti di apertura e chiusura valvolare. Il color Doppler viene utilizzato per mostrare la direzione e la velocità del flusso sanguigno attraverso gli atri e i ventricoli.