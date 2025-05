L’elettrocardiogramma (ECG), mostrato a destra, rappresenta i movimenti della corrente elettrica (illustrata in verde) attraverso il cuore durante un battito cardiaco. La prima onda dell’ECG, indicata con P, rappresenta l’avvio del battito nelle camere superiori del cuore (atri). Il complesso QRS rappresenta il movimento della corrente elettrica attraverso le camere inferiori del cuore (ventricoli). L’onda T rappresenta la fase di recupero, in cui la corrente elettrica si ridiffonde nei ventricoli nella direzione opposta. Il cuore, mostrato a sinistra, batte insieme all’ECG. Il sangue privo di ossigeno (blu) viene pompato dal cuore ai polmoni, che forniscono l’ossigeno. Il sangue ricco di ossigeno (rosso) torna dai polmoni al cuore e viene pompato in tutto l’organismo.