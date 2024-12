La valvola unidirezionale è costituita da due lembi (cuspidi o lembi) con bordi che aderiscono tra loro. Queste valvole facilitano il ritorno venoso al cuore. Quando il sangue si dirige verso il cuore, spinge i lembi ad aprirsi come una finestra a battenti (come illustrato a sinistra). Se la forza di gravità o le contrazioni muscolari generano un reflusso venoso temporaneo o se il sangue inizia ad accumularsi in una vena, i lembi si chiudono immediatamente impedendo il reflusso di sangue (come illustrato a destra).