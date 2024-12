Le luci Bili sono un tipo di terapia luminosa (fototerapia) utilizzata per trattare l’ittero nei neonati. L’ittero è una colorazione gialla della cute e della sclera oculare provocata da una quantità eccessiva di una sostanza gialla detta bilirubina. L’irraggiamento della pelle con luce blu favorisce la degradazione della bilirubina; la maggior parte dei medici utilizza particolari unità per fototerapia disponibili in commercio.