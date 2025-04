Una sonda flessibile detta endoscopio viene utilizzata per osservare parti diverse del tratto digerente. Introdotto attraverso la bocca (come illustrato a sinistra), l’endoscopio può essere utilizzato per esaminare l’esofago, lo stomaco e parte dell’intestino tenue. Introdotto attraverso l’ano (destra), un endoscopio può essere utilizzato per esaminare il retto e tutto l’intestino crasso.