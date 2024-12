Fornitori di assistenza sanitaria: Operatori sanitari

Gli infermieri possono lavorare in studi medici privati, ospedali, centri di riabilitazione, strutture di assistenza a lungo termine o centri per anziani, oppure prestare i propri servizi di assistenza presso il domicilio del paziente. Gli infermieri possono aiutare a coordinare l’assistenza sanitaria comunicando le informazioni ai diversi operatori sanitari coinvolti, al paziente e ai suoi familiari. Inoltre, sono spesso più facilmente disponibili per rispondere alle domande che i pazienti anziani possono avere sui propri disturbi o sul proprio trattamento. Gli infermieri possono insegnare ai pazienti anziani le misure per aiutare a mantenersi in buona salute, come la dieta, la sicurezza, la gestione dello stress, il sonno e l’esercizio fisico. Altre funzioni comprendono il controllo dei segni vitali (pressione arteriosa, polso e temperatura), il prelievo di campioni di sangue, la somministrazione dei trattamenti e l’insegnamento dei modi per prendersi cura di sé stessi. Gli infermieri possono porre domande sulla salute del paziente (per l’anamnesi medica) e sulla situazione familiare.

L’operatore socio-sanitario (OSS) spesso fornisce la maggior parte dei servizi sanitari di un paziente anziano. L’OSS supervisiona l’assistenza sanitaria fornita dall’operatore socio-assistenziale (OSA) e dall’aiuto infermiere. L’OSS ha ricevuto una formazione per condurre un esame obiettivo e per verificare i cambiamenti nel paziente che devono essere valutati da un medico. Può inoltre somministrare farmaci al paziente, secondo la prescrizione di un medico. L’OSA può svolgere molte mansioni, ma sempre sotto la supervisione di un OSS. Gli infermieri possono conseguire una formazione avanzata nelle aree di specializzazione. Quelli che hanno conseguito una formazione avanzata nell’assistenza sanitaria di pazienti anziani sono definiti infermieri professionali specializzati in area geriatrica.