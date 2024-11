La trichinosi si previene con la cottura completa delle carni, soprattutto quelle di maiale e i prodotti di derivazione suina, a una temperatura superiore a 71 °C, finché non siano completamente imbrunite. In alternativa, le larve possono essere uccise congelando la carne di maiale, tagliata a uno spessore inferiore a 15 cm, a -5 °C per 20 giorni. Per le carni degli animali selvatici il congelamento non è raccomandato, in quanto potrebbero essere infestati da specie di Trichinella che non vengono uccise dalle basse temperature.

L’affumicatura, la salatura o la cottura a microonde non rappresentano sistemi affidabili per uccidere le larve.

I tritacarne e altri oggetti usati per la preparazione delle carni crude devono essere puliti accuratamente. Anche lavarsi le mani con acqua e sapone è importante.

Inoltre, i maiali non devono essere nutriti con carne non cotta.