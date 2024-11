Dracunculiasi

Le persone contraggono la parassitosi bevendo acqua contenente minuscoli crostacei infestati. I vermi immaturi (larve) del genere Dracunculus vivono nell’organismo dei crostacei. Dopo l’ingestione, i crostacei muoiono e rilasciano le larve, che penetrano nelle pareti intestinali e migrano nella cavità addominale. All’interno dell’addome, le larve maturano in vermi adulti in circa 1 anno e i vermi adulti si accoppiano. Dopo l’accoppiamento, le femmine del verme lasciano l’addome e migrano attraverso i tessuti sottocutanei, solitamente fino a raggiungere le gambe o i piedi, dove creano una vescicola sulla pelle. La vescicola provoca una grave sensazione di bruciore e alla fine si apre. Quando le persone tentano di alleviare il bruciore immergendo le gambe in acqua, la femmina del verme gravida rilascia le larve. Quando le larve sono in acqua, trovano e infettano un altro crostaceo. Se le femmine del verme gravide non raggiungono la pelle, muoiono e si disintegrano oppure si induriscono (calcificano) sotto la pelle.

Ciclo vitale di Dracunculus medinensis Immagine Immagine fornita dalla Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria dei Centers for Disease Control and Prevention.