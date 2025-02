Un farmaco impiegato per trattare le infestazioni da vermi (antielmintico)

Per curare un soggetto con ascaridiasi, il medico prescrive di solito albendazolo o mebendazolo. Un farmaco alternativo è l’ivermectina. Questi farmaci vengono assunti per via orale. Tuttavia, poiché questi farmaci possono danneggiare il feto, il medico deve bilanciare il rischio posto dal trattamento di una donna incinta infettata con quello derivante dall’assenza di trattamento.

Se una persona ha vissuto in aree dell’Africa in cui è endemico il parassita Loa loa, il medico verifica l’eventuale presenza di loiasi prima di somministrare l’ivermectina, perché in caso di infezione da Loa loa l’ivermectina può causare una grave infiammazione cerebrale (encefalite).

Quando gli ascaridi causano un’occlusione intestinale, questa può essere trattata con uno dei farmaci sopraelencati oppure con la rimozione dei vermi, per via chirurgica o attraverso un endoscopio (una sonda flessibile a fibre ottiche) inserito nell’intestino attraverso la bocca.

Quando sono interessati i polmoni, il trattamento si concentra sull’alleviamento dei sintomi e include broncodilatatori e corticosteroidi. In genere, l’albendazolo o altri farmaci antielmintici non vengono utilizzati per il trattamento dell’infestazione polmonare.