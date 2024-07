I tic sono movimenti o suoni rapidi e improvvisi e prodotti involontariamente. I movimenti o i suoni possono essere ripetuti alcune volte o di continuo.

La sindrome di Tourette è un disturbo che provoca tic che coinvolgono sia movimenti sia suoni e continuano per più di un anno.

Sebbene non li faccia di proposito, chi ne soffre avverte una forte urgenza a farli, come quando si ha l’urgenza di starnutire. Come per gli starnuti, è molto difficile fermare un tic. Talvolta però è possibile trattenersi per alcuni minuti.