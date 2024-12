Quali sono le cause dell’ADHD?

I medici non sanno per certo perché un bambino sviluppa ADHD. Probabilmente è causata da problemi nel modo in cui si sviluppa il cervello del bambino prima della nascita. Meno spesso, la causa dell’ADHD è attribuibile a problemi successivi alla nascita.

È importante sapere che l’ADHD è un problema cerebrale e non solo un problema comportamentale.

Le probabilità di un bambino di avere ADHD sono maggiori nei seguenti casi: