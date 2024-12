Quali sono le cause dell’infezione da C. difficile?

Nell’intestino crasso vivono normalmente molti tipi di germi (microrganismi). Il C. difficile è uno di essi. Di solito questi germi sono innocui, ma può capitare che uno si moltiplichi in modo incontrollato causando la malattia. Quando si moltiplica in modo incontrollato, il C. difficile produce una sostanza (tossina) che danneggia la mucosa intestinale e provoca diarrea.

La causa più comune della crescita e della conseguente infezione da C. difficile è l’assunzione di antibiotici per un’altra infezione. Gli antibiotici disturbano l’equilibrio dei diversi batteri presenti nell’intestino e consentono al C. difficile di svilupparsi.

Il rischio di infezioni da C. difficile aumenta con l’avanzare dell’età, ma è alto anche nei neonati e nei bambini molto piccoli. Altri fattori di rischio sono:

Una grave patologia di base

Un ricovero prolungato in ospedale

Ricovero in una struttura assistenziale

Trattamento chirurgico di stomaco o intestino

Talvolta, la causa non è nota.