Se si risiede o ci si reca in un’area in cui è presente la dengue, adottare misure per prevenire le punture di zanzara:

Spruzzare la pelle con un repellente per insetti a base di DEET (dietiltoluamide)

Utilizzare le zanzariere

Indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi

Applicare zanzariere alle finestre e ripararle in caso di fori

Non lasciare in casa né nelle vicinanze acqua stagnante, in cui le zanzare possono riprodursi

Negli Stati Uniti è approvato un vaccino anti-dengue per l’uso nei bambini

dai 9 ai 16 anni di età che

hanno già avuto la dengue in precedenza e

vivono in una zona in cui la dengue è endemica (si manifesta frequentemente o continuamente)

Negli Stati Uniti le aree endemiche includono alcuni territori e Stati liberamente associati, come Porto Rico. Il vaccino non è approvato per coloro che si recano, ma non risiedono, in una zona in cui la dengue è comune. Il vaccino è disponibile anche in Messico, Brasile, Thailandia e alcuni altri Paesi.

Un altro vaccino anti-dengue è in fase di valutazione negli Stati Uniti ed è già approvato per l’uso in Indonesia, nell’Unione Europea e nel Regno Unito. Questo vaccino può essere utilizzato sia nei soggetti che non hanno contratto infezioni da virus dengue in precedenza sia in quelli che le hanno avute. Sono in fase di studio diversi altri vaccini contro la dengue.